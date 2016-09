Urilift op Mariaplaats primeur voor Utrecht

De verzinkbare urineerpaal komt er mede op verzoek van de winkeliers en de omwonenden, vertelt gemeentewoordvoerder Maud Bredero. Bij de herinrichting van de Mariaplaats is het urinoir, dat op het oude plein stond, gesneuveld. Die stonk te veel en leidde tot veel klachten van omwonenden. Bredero: ,,De bewoners en winkeliers hebben ons gevraagd iets te doen aan de stankoverlast.''



Bij de urilift speelt dit probleem minder, omdat de pispaal de grond in gaat. Volgens Bredero zijn er voor de plek van de urilift twee opties in beeld. Beide bij het conservatorium en niet op het oude pleintje, dat helemaal in Franse sferen opnieuw is ingericht.



Eerste urilift

De urilift op de Mariaplaats is de eerste in Utrecht, die letterlijk in de grond kan zakken. De kans is groot dat er meerdere volgen. Amsterdam en ook Amersfoort gingen de stad al voor. In Amersfoort heeft een urilift op de Groenmarkt in het hartje van de stad jarenlang de gemoederen bezig gehouden en de politiek in zijn greep gehad. Het urinoir kwam in Amersfoort 's nachts om 01.00 uur voor de deur van bed and breakfast Queens de grond uit. De eigenaresse van deze accommodatie was daar niet blij mee en ging de strijd aan met de gemeente.



De urilift werd in 2008 op het terras van Queens geplaatst. De B&B moest toen nog opengaan. De eigenaresse voelde zich overvallen door dit besluit en stelde dat de aanwezigheid van de urilift haar inkomsten zou schelen. Haar gasten zouden alleen maar last hebben.



Na fors gesteggel in de Amersfoortse gemeenteraad, werd de omstreden en veelbesproken urilift in 2012 verplaatst naar de nabijgelegen Windsteeg.



De Raad van State oordeelde eind vorig jaar bovendien dat de gemeente Queens een schadevergoeding van 45.000 euro moest betalen plus 35.000 aan wettelijke rente. Daarnaast werd de gemeente ook veroordeeld de proceskosten van het hoger beroep te betalen: 6.000 euro. Met de uitspraak van de Raad van State kwam in Amersfoort een einde aan wat de 'uriliftsoap' was gaan heten.