Toch denken we volgend jaar wellicht weemoedig aan 2016 terug. Omdat het met terugwerkende kracht zo'n slecht jaar nog niet was. Dat klinkt als een omineuze voorspelling; alsof ik tot het legioen van piskijkers behoor dat rond iedere jaarwisseling sterren staat te wichelen.



Maar als het jaar dat vandaag eindigt ons één ding heeft geleerd, dan is het de volstrekte onvoorspelbaarheid waarmee de geschiedenis zich voltrekt. Het zal Maurice de Hond er niet van weerhouden ons tot aan de verkiezingen met peilingen te bestoken. Maar toch. Ik ben geen paragnost (zelfs paragnosten zijn dat niet), geen orakel. Laten we het erop houden dat het in 2017 niet vanzelfsprekend beter wordt. Onheil doet het nou eenmaal zonder agenda of kalender.



Maar door al dat gemopper, die woede en al dan niet terechte angsten, zouden we haast vergeten hoe bevoorrecht we zijn hier te wonen. Op het welvarendste continent, in het gelukkigste land, in de provincie en/of stad die in alle positieve statistieken bovenaan staat. Utrecht is de gezondste, slimste, rijkste provincie/stad van het hele land, dat op zijn beurt met een paar Scandinavische collegaatjes in de top 3 van beste ter wereld staat.



Een vermaarde filosoof schreef ooit: ,,Er is geen mooier plehekkie as Utereg mijn stad" (en provincie). Mijn wens voor 2017 is dan ook dat Utrecht zich over de hele wereld mag uitspreiden. Gelukkig nieuwjaar!