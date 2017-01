Utrecht 400.000: Auto's in het centrum? Liever niet!

Verkeer loopt vast zonder krachtige maatregelen

De stad stikt in het autoverkeer als 400.000 inwoners en tienduizenden bezoekers onbelemmerd met de auto op weg gaan naar het centrum. Nu is dat doordeweeks in de spits en in het weekend in de middag al vaak het geval.



Het stadsbestuur wil automobilisten aan de westkant van de stad nog vóór het Merwedekanaal laten parkeren, in de garages van de Jaarbeurs. Het zint op plannen om de route via Graadt van Roggenweg, Westplein en Daalsetunnel als enkelbaans 30-kilometerzone in te richten. Die route is dan alleen nog bestemd voor degenen die beslist aan de oostkant van het station willen zijn. Enig geduld is dan vermoedelijk wel vereist.



Verkeerskundig adviesbureau CROW becijferde eind vorig jaar dat het verkeer de komende jaren in de steden helemaal vastloopt zonder krachtige maatregelen.



Deelauto

Het autobezit in de stad daalt licht, de deelauto is in opmars. Maar ondanks het knijpen van autoverkeer op de Weerdsingel en de invoering van de milieuzone, doen Utrechters nog niet massaal afstand van hun auto. Het autobezit verschilt sterk per wijk, is het laagst in de binnenstad, maar laat ook daar nog geen gestage daling zien. In Leidsche Rijn en Overvecht komen er juist auto's bij.



De gemeente Utrecht wil autobezit en -gebruik ontmoedigen, ook voor toekomstige bewoners van de nieuwbouw rond de Jaarbeurs. Een auto voor de deur zit er voor hen niet in en parkeergarages zullen te klein zijn om alle bewoners een auto te laten stallen. Utrecht gaat ervan uit dat veel toekomstige bewoners niet voor een auto zullen kiezen, zo vlak naast het station. Utrecht voorziet voorts dat het openbaar vervoer in de stad nog lang niet toereikend is. De sneltram naar De Uithof knapt binnen vijf jaar al weer uit haar jasje. Nu al wordt hardop gedacht aan een treinverbinding naar het Science Park.