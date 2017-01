Utrecht 400.000: Hoe vullen we onze vrije tijd?

Meer drukte en ook meer leven

Een aantal van 400.000 Utrechters betekent meer drukte in de stad, maar ook meer leven. Met de groei van 340.000 naar 400.000 inwoners mogen TivoliVredenburg, de Stadsschouwburg en tal van festivals zich verheugen op 20 procent meer potentiële bezoekers. Dat biedt ruimte voor een nog diverser aanbod van cultuur en vermaak, bijvoorbeeld op het gebied van film en debat.Ook de horeca in de stad kan veel nieuwe klanten verwachten, van wie er velen vanwege hun opleiding en werk wel iets te verteren hebben. Het centrumgebied breidt zich gestaag uit, het Vredenburg bloeit op, met het muziekcentrum als middelpunt, de Neude krijgt een impuls met de voltooiing van de Neudeflat en transformatie van het oude postkantoor tot bibliotheek en winkelcentrum.



Utrecht is met TivoliVredenburg en de nieuwe bioscopen in elk geval gebouwd op de groei. Op andere terreinen van vrijetijdsbesteding nopen nieuwe inwoners vooral tot extra voorzieningen.Als die 60.000 nieuwe Utrechters willen sporten, zijn investeringen in accommodaties beslist nodig. Nu al kunnen voetballertjes uit de Veemarktwijk in aanbouw niet terecht bij de 'club om de hoek' en moeten ze uitwijken naar Overvecht. Ook de zwemclubs morren over 'te weinig water', om over wachtlijsten voor hockeyclubs in Leidsche Rijn nog maar te zwijgen.