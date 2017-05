Utrecht bereidt zich voor op hitte; festival staat zonnebrand toe

Ook verpakkingen zonnebrand die al open zijn, mogen mee naar binnen, meldt de festivalorganisatie op Facebook. Alleen spuitbussen die onder hoge druk vernevelen, zijn verboden.

Bezoekers wordt aangeraden goed in te smeren en voldoende te drinken. Zelf drinken meenemen mag niet, maar volgens de organisatie is er voldoende te koop op het terrein. Zwemmen in de Strijkvertelplas mag niet, met de voeten in het water mag wel.

Op plekken in de regio met water wordt opnieuw grote drukte verwacht. Bij recreatiegebied De Strook in Maarssen gelden nog steeds tijdelijke verkeersmaatregelen. Tot en met morgen is eenrichtingsverkeer op de Nieuweweg ingesteld. De gemeente Stichtse Vecht raadt bezoekers aan met de fiets te komen.