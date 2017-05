Utrecht CS enige tijd ontruimd na brandalarm

Handbrandmelder

Doordat een onbekende op een handbrandmelder heeft geduwd is automatisch het ontruimingssysteem in werking gesteld, meldt een woordvoerder van de NS. ,,Daardoor is het niet mogelijk om in- en uit te checken. De poortjes gaan bovendien automatisch open. We zijn bezig het systeem te resetten. Gelukkig is het loos alarm."