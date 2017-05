Utrecht-directeur Wilco van Schaik krijgt sportpenning

Normaal salesmanager, in het weekend gladiator

15:03 Echt koud is het niet zondagmiddag in Castellum Hoge Woerd. Chris Berkhout uit Amersfoort staat gehuld in slechts een lendendoek geduldig te wachten naast vijf andere gladiatoren. Chris is zondag even niet Chris, maar de beroemde gladiator Verus.