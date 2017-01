Utrecht en Amersfoort in teken van De Stijl

Gedurende het jaar zijn er verschillende activiteiten en exposities. Zo is vanaf maart in in het Centraal Museum ‘Rietvelds Meesterwerk: Leve De Stijl! te zien. De route van Utrecht Marathon voert langs aantal Rietveldlocaties, waaronder het Rietveld Schroderhuis. In het provinciehuis is tot en met 28 februari een tentoonstelling met 100 handgemaakte schaalmodellen van Gerrit Rietveld meubilair te zien.