Joke de Groot uit Nieuwegein zag die drukte ook vanuit de bus richting haar ouders. Zelf stond ze ook op het punt om te bevallen. ,,Het nieuws dat Beatrix opgenomen was, was een beetje langs mij heen gegaan, omdat ik zelf voor de eerste keer moeder zou worden. Ik was dus stomverbaasd toen ik alle drukte bij het ziekenhuis zag. Gelijk werd er gespeculeerd of ik op dezelfde dag als Beatrix zou bevallen.”



Binnen de ziekenhuismuren ging Beatrix ondertussen onder narcose. Een narcotiseur, een kinderarts en een hoofdzuster stonden professor Plate terzijde. Koningin Juliana en prins Claus wachtten in de koffiekamer naast de operatiekamer de ontwikkelingen af.



,,Mijn taak was het kind vluchtig te inspecteren, te kijken of het gezond was en er geen aangeboren afwijkingen te zien waren”, vertelde Paul Hart, chef polikliniek van het ziekenhuis, al eens in Andere Tijden. ,,Plate zei tegen me: 'Hart, ga jij maar even vertellen dat het een gezonde jongen is.' Vruchtwaterpuncties waren er toen nog niet, dus het was echt een verrassing. Dus ik naar de koffiekamer. Ze reageerden heel rustig. Ik herinner me dat Juliana vroeg hoe het met Trix was en dat we goed op haar moesten letten. Claus zat me vol aandacht aan te kijken, maar hij zei niets.”