Utrecht in 1943: 'Hulde aan de bloedworst'

De 80-jarige slagersdochter Maria Neerincx kan het niet vertellen. ,,Ik wist dat mijn vader bloedworst maakte, maar geen idee hoe hij dat deed. Zelf hield ik er niet van.'' Maria had in elk geval 'een geweldige vader'. ,,Ik was een echt vaderskindje en ging vaak met hem mee. Hij had ook eigen koeien die hij zelf slachtte, dat kon toen nog. Die koeien stonden op weilanden net buiten de stad.''



Het gezin, dat bestond uit zeven kinderen, woonde boven de slagerij. De winkel was tijdens de bezetting gewoon open. Maria , geboren in 1936, kan zich nog herinneren dat Duitse soldaten onderduikers meenamen uit Van Rijn's Mosterdfabriek aan de overkant. ,,Ik keek vanuit het raam op de bovenverdieping. Sindsdien mocht ik daar van mijn ouders nooit meer staan.''



Maria heeft nooit geweten van het gedicht over de bloedworst. ,,Het ontroert me. Mijn vader was een lieve man. En de worst die hij maakte, was fantastisch. In Utrecht heeft iedereen het over Vocking worst, maar die van mijn vader was lekkerder.''