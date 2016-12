Utrecht in 2017: Stilstaan is het nieuwe vooruitgaan

Hello there! Mijn naam is Rie Vuurwerklont, freelance- trendwatcher/airfryer. Vandaag neem ik bij hoge uitzondering de column van Marieke Dubbelman over. Ik heb de afgelopen feestdagen diep in mijn borrelglaasje gekeken en daaruit voor u de trends voor Utrecht in 2017 gedistilleerd.



Ik deel ze graag met u, zodat u precies weet wat u komend jaar bij Xenos in uw mandje moet gooien. Oh wacht, mijn borrelglaasje zegt net, dat die winkel in 2017 verdwijnt. Samen met Blokker, de helft van alle HEMA's en Marskramer.



Hoe dank ook, de klassieke tuinkabouter wordt het boegbeeld van een nieuwe, spirituele stroming: Klein Denken met een hengeltje in je hand. Boeddhabeelden zijn dus passé in 2017. Verder voorspel ik het advocaatje met veel slagroom als hét drankje voor hippe stedelingen. Deze ontwikkeling zal ook een einde maken aan de baardtrend voor mannen. Enfin. De belangrijkste ontwikkelingen voor Utrecht op een rij.



Mobiliteit

Voor automobilisten in Utrecht zal 2017 een kanteljaar blijken. Zij zullen uitgebreid de tijd krijgen om stil te staan bij de eindigheid van het begrip automobiliteit. In november zal ook het langverwachte eindrapport uitkomen van de Taskforce het Groot Utrechts Verkeersinfarct met als voorlopige werktitel Stilstaan, het nieuwe vooruitgaan.



De auto is de werkplek van de toekomst. Leegstaande kantoren aan de snelwegen zullen worden gesloopt, omdat mensen er nooit meer kunnen komen. Mensen zullen op fiets of elektrische scooters naar hun auto gaan, die een permanente plek op de snelweg heeft gekregen. Daar kunnen ze midden in de nieuwe natuur, in hun blikken stiltecellen in alle rust hun werk doen. Matrixborden worden omgebouwd tot wifistations. Voor vergaderingen zijn stilstaande streekbussen beschikbaar.