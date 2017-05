Utrecht in top 10 onveiligste gemeenten

Dat blijkt uit de gegevens van de AD Misdaadmeter die vandaag verschijnt. Er waren 6.007 autokraken, ruim 4 procent meer dan in 2015. Ook op het gebied van woninginbraken doet Utrecht het niet goed: landelijk is het aantal inbraken met 14 procent gedaald, maar in Utrecht slechts met 0,2 procent: er waren 3 inbraken minder dan een jaar eerder: 1.651 in totaal. Het leidt ertoe dat Utrecht terug is in de top 10 van onveiligste gemeenten van het land: plek 10, tegen plek 14 vorig jaar.