Steeds minder Utrechters kunnen uit eigen herinnering vertellen over de dag waarop hun stad werd bevrijd van de Duitsers. Maar de dankbaarheid voor de bevrijding blijft onverminderd groot in de stad.

Woorden van deze strekking sprak vanavond de Utrechtse loco-burgemeester Kees Geldof in het Hogelandsepark bij de Berekuil. Hier wordt elk jaar op 7 mei de bevrijding van Utrecht herdacht. Het waren de Polar Bears, een Britse infanteriedivisie, die vanuit oostelijke richting de stad in trokken en daarmee een einde maakten aan vijf jaren van Duitse overheersing.

Wie wél getuige is geweest van dat belangrijke moment in de geschiedenis van Utrecht, is de 90-jarige Ernst Verloop. Zijn verhaal stond centraal tijdens de plechtige ceremonie bij de witte, stenen beer in het park. Dit monument ter nagedachtenis aan de Polar Bears werd ooit door prins Bernhard onthuld.

Verloop werd geboren aan de Ramstraat, niet ver van de plek waar de herdenking jaarlijks wordt gehouden. Hij speelde aan het einde van de oorlog een actieve rol in het Utrechts verzet. Hij was nog maar zeventien jaar oud, toen hij het jongste lid werd van de Knokploeg Utrecht. ,,Of ik lid mocht worden, moest ik eerst aan mijn vader gaan vragen. Die zei daarop geen ‘ja’. Hij zei dat ik het zelf maar moest weten.''

Met een kameraad blies hij een Duitse auto op, en na de bevrijding bood Verloop de slachtoffers van de Slag om Arnhem zijn hulp aan. Maar dat waren niet de dingen waarbij hij stilstond in zijn toespraak ,,Het gaat hier tenslotte om de bevrijding, en ik wilde het zo kort mogelijk houden omwille van de ouderen hier aanwezig in het publiek.’’

Verloop haalde vooral herinneringen op aan zijn onbezorgde, vooroorlogse jeugd. Toen de Zeister tram nog over de Biltstraat reed en er een muziekkoepeltje in het park stond waar geregeld een fanfarekorps van zich liet horen. 'Een plezierige en rustige wereld', die echter ruw werd verstoord door de komst van de Duitsers. Zij marcheerden over precies dezelfde brug de stad in, als waar vijf jaar later de Polar Bears werden onthaald door uitbundig juichende Utrechters, onder wie Verloop.

Zijn toespraak werd overigens een moment verstoord door twee jongens die voorbij fietsten en onder meer 'Allah is groot' riepen naar de aanwezigen in het park, die daardoor verstoord opkeken.

Hoewel Dodenherdenking op het Domplein dit jaar zeer druk werd bezocht, was de herdenking van de bevrijding van Utrecht in het Hogelandsepark minder drukbezocht dan voorgaande jaren.

De opzet van deze herdenking verandert de komende jaren niet, aldus voorzitter Jesper Rijpma van het Utrechts Comité 4 mei-Herdenking. Een belangrijk verschil is, dat Polar Bears zélf er niet meer bij kunnen zijn. In voorgaande jaren werden zij nog door enkele veteranen vertegenwoordigd, maar dat is niet meer mogelijk. Vorig jaar was Edwin Hunt nog op het Domplein aanwezig, maar dit jaar moest de 93-jarige veteraan het houden bij een welgemeende groet vanuit Engeland.