Mijn Valentijn deed veldwerk voor haar literatuurwetenschappelijke scriptie en wilde mij, pas gedebuteerd auteur van een roman die in het beter gesorteerde antiquariaat misschien nog te vinden is, een paar vragen stellen. Een ravissante academica die iets van mij over literatuur wilde weten: nooit eerder voelde ik mij zo belangrijk.



Een paar dagen later kwam ik mijn Valentijn tegen, toen ze op de Korte Jansstraat in gezelschap van een vriendin een horeca-etablissement verliet. Maar mijn Valentijn en ik moesten naar het boekenbal in Amsterdam om erachter te komen dat wij, zoals dat heet, voor elkaar geschapen waren.



Toen mijn Valentijn voor het eerst met mij mee naar huis ging, stonden de Wittevrouwse prunussen in bloei en dat doen ze sindsdien elk jaar. Er zijn cynici die beweren dat ze dat altijd al deden, maar die geloof ik niet. De lente kwam, en in park Lepelenburg dronken we champagne omringd door hondendrollen die we niet roken en zatte Broeders van de Halve Liter die we niet opmerkten.



Trouwen

Bubbels stijgen als bekend snel naar je hoofd, zeker als de zon een beetje schijnt. Dus mijn Valentijn vroeg of ik met haar wilde trouwen en zei ik: ,,Ja, maar wil jij mijn kind dan dragen." Zes maanden later werden mijn Valentijn en ik op het oude stadhuis in de echt verbonden. Onze eerste gezamenlijke Utrechter lag toen al in de week. Wat iets te maken zou kunnen hebben met een broeierig onderonsje op een warme zomeravond in Flora's Hof, pal onder de Dom.



In totaal verwekten we drie Utrechters, zij het niet allemaal daar. En elke lente, als de prunus bloeit en we door park Lepelenburg wandelen, hoeft geen van ons beiden te zeggen: weet je nog?



Ja, Parijs is een mooie stad en Rome is ook niet onaardig. Maar laat niemand je anders vertellen: Utrecht is de stad van de liefde.