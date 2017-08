Utrecht is geen Venetië

De documentaire I Love Venice (te zien op Holland Doc) toont in huiveringwekkend detail hoe de oude Dogestad onvermijdelijk naar de kloten wordt geholpen. Venetië wordt jaarlijks overspoeld door 30 miljoen (!) toeristen. De palazzi (stadspaleizen) aan het water worden opgekocht door buitenlandse miljardairs, die er hooguit een week of twee per jaar verkeren, waarna de boel op slot gaat. Zo verkrotten de eeuwenoude panden, waarvan de middeleeuwse fundamenten worden aangetast door het toegenomen vaarverkeer op de kanalen.



De Venetianen ontvluchtten massaal de stad. Niet alleen omdat gewone burgers zich er geen woning meer kunnen veroorloven, maar ook omdat er door de krimp steeds meer voorzieningen verdwijnen. De middenstand richt zich uitsluitend op toeristen; scholen en ziekenhuizen moeten sluiten. Van de 175.000 Venetianen die na de oorlog in de oude stad woonden, zijn er inmiddels nog maar 55.000 over. Er zijn schattingen die er vanuit gaan dat er over 20 jaar geen oorspronkelijke bewoner meer woont. Venetië is een stad die aan zijn eigen schoonheid ten onder gaat.