Utrecht is meer dan de 'Big Five'

Bijna 70 monumenten in de stad Utrecht zetten zaterdag hun deuren open voor publiek tijdens de Open Monumentendag. Met als grote publiekstrekker De Inktpot, die pas voor de vierde keer in dertig jaar open is voor bezoekers.



Niet minder dan 22 miljoen bakstenen zijn er tussen 1918 en 1921 gebruikt voor de bouw van De Inktpot; het gebouw dat ooit het hoofdkantoor was van de NS en waarin nu ProRail huist. Maar behalve het aantal bakstenen, zijn ook de monumentale trappenhuizen en het interieur in art-decostijl zeer bijzonder.



,,De Inktpot heeft een enorme aantrekkingskracht op bijna iedereen'', zegt Florence Hanselaar van Open Monumentendag Utrecht. ,,Het gebouw is niet zo vaak open voor publiek. Dus áls er dan eens bezoekers in mogen, is het meteen gigadruk. Het is natuurlijk ook een icoon van de stad.''



Big Five

En dat sluit dan weer mooi aan bij het thema van de Open Monumentendag dit jaar: Iconen & symbolen. In dit thema koos de organisatie voor de Big Five van Utrechtse iconen: de Domtoren, De Inktpot, de werven en werfkelders, het oude postkantoor en Paushuize. ,,Aan de hand van deze vijf monumenten hebben we een speciaal lezingenprogramma georganiseerd. Zo vertelt historicus René de Kam over de werfkelders en geeft Pierre Cuypers - achterkleinzoon van - een lezing over de Domtoren.