Utrecht koploper met zonnestroom

Touwtrekken om naam Ieders Belang

27 augustus Het getouwtrek om de naam van Ieders Belang in Nieuwegein is in alle hevigheid losgebarsten. Leden van de raadspartij leven al maanden in onmin en zijn nu als twee afzonderlijke fracties in de Nieuwegeinse raad actief. Eén van de twee groepen eist nu de naam van de partij op en wil dat desnoods via de rechter afdwingen.