Utrecht krijgt derde editie van SingelSwim

Vanaf 1 februari kunnen deelnemers zich inschrijven op de nieuwe website van de organisatie. Zwemmers kunnen kiezen uit een parcours van 1,2 of 2 kilometer. De start is aan de Wittevrouwensingel, de finish in Park Lepelenburg. Ook dit jaar is er een KidsSwim, voor kinderen van 12 tot en met 15 jaar, met een parcours van 800 meter.

Donatiegelden

Meedoen kost 100 euro (snelle inschrijvers krijgen korting, en voor studenten, leden van zwemverenigingen en deelnemers aan de KidsSwim kost deelname 50 euro) en de organisatie hoopt dat elke zwemmer zo’n 300 euro aan donatiegelden bij elkaar zwemt. In 2016 deden 284 mensen mee aan de zwemtocht. De opbrengst (vorig jaar was dat zo’n 150.000 euro) is bestemd voor onderzoek naar het ‘wegknippen’ van de foute gen in het DNA van mensen, die de spierziekte veroorzaakt. Professor Niels Geijsen, van het Hubrecht Instituut in Utrecht, voert dit onderzoek uit.