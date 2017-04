Utrecht loopt warm voor EK vrouwenvoetbal

Quote Ik verwacht dat de ope­nings­wed­strijd in Utecht half juni al is uitverkocht Tobias Kuyvenhoven, woordvoerder WEURO 2017 De organisatie is tevreden met de kaartverkoop in Utrecht tot nu toe. Zeker als je nagaat dat het toernooi midden in de schoolvakantie wordt afgewerkt en half Utrecht er niet is. ,,We streven naar een uitverkochte openingswedstrijd’’, zegt woordvoerder Tobias Kuyvenhoven van WEURO 2017, zoals het toernooi heet. ,,Het is zeer waarschijnlijk dat het gaat lukken. Ik verwacht dat de openingswedstrijd in Utrecht half juni al is uitverkocht.’’

Kuyvenhoven erkent dat de schoolvakanties van invloed zijn op de kaartverkoop. ,,Veel mensen zijn dan op vakantie. We hebben echter als KNVB geen invloed op de speeldata van WEURO2017. Het toernooi staat op de internationale voetbalagenda van de UEFA.’’ Maar volgens Kuyvenhoven is het weer een voordeel dat er in de vakantietijd veel buitenlanders in ons land zijn die het toernooi kunnen gaan bezoeken.

De openingswedstrijd in Utrecht is tot nu toe het best verkochte duel van het toernooi. In Utrecht, waar vier wedstrijden worden afgewerkt, zijn 22.000 kaarten verkocht. De best verkopende wedstrijd, na Nederland-Noorwegen, is die tussen Engeland en Schotland. Deze landen nemen relatief ook veel supporters mee. Kuyvenhoven: ,,Dan moet je niet denken aan tienduizenden zoals bij mannen WK’s, maar aan honderden.’’

Van de zeven speelsteden loopt de kaartverkoop in Utrecht en Enschede het best. Dat is te verklaren doordat in Utrecht het openingsduel en in Enschede de finale wordt gespeeld.

Inschatten

Wie op de site van WEURO2017 kaarten bestelt en op het stadionvak naar keuze klikt, wordt door de organisatie op het verkeerde been gezet. De icoontjes geven aan dat er voor de verschillende vakken nog maar tientallen soms een paar honderd tickets te koop zijn. Maar dat klopt dus niet. De organisatie heeft ervoor gekozen om de kaartverkoop per vak in de uitverkoop te doen en niet het hele stadion tegelijk. Kuyvenhoven: ,,Dat wordt gedaan om vooraf goed in te kunnen schatten hoeveel stewards en catering in de stadions nodig zijn.’’ Daarmee kan de organisatie sturen dat bij minder goed bezochte wedstrijden niet alle stadionvakken zijn gevuld met plukjes toeschouwers, maar dat een aantal vakken toch goed volloopt en andere volledig leeg blijven.