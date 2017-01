Utrecht omarmt de Moreelsebrug

Het is, zeker met de fiets aan de hand, een klimmetje. Eenmaal boven is het uitzicht onvergelijkbaar met dat op elk andere plek in de stad.



Het brugdek slingert speels voor de wandelaar en fietser uit, bijna 300 meter lang. Middenin staan bomen (op welke brug staan er nu bomen?) die in het donker fraai zijn verlicht.



Beneden rijden de bussen en treinen af en aan. Het is de enige plek waar het vernieuwde NS-station met golvend dak in zijn volle glorie te zien is.



Hoge herkenbare gebouwen domineren de directe omgeving: het Stadskantoor, de Rabobanktorens, de Inktpot en het hoofdkantoor van de NS. Maar door het brede spoor is het uitzicht onverwachts weids.



Perfect voor stadse plaatjes dus. In het donker, in de mist of met een voorzichtig verschijnende zon: het pakt altijd mooi uit. Een wandelingetje verveelt hier nooit.



De stad heeft er een attractie bij. En voor wie het toch te nieuwerwets is: ook de Domtoren houdt een oogje in het zeil.