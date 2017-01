Utrecht ontbindt contract met bouwer nieuwe Zandpad

Op basis van het Bibob-onderzoek blijkt dat sprake is van ‘een ernstige mate van gevaar dat in of met de onroerende zaken waarop de vastgoedtransactie betrekking heeft mede strafbare feiten zullen worden gepleegd.’’ Op basis van de Bibob kan sprake zijn van een ernstige mate van gevaar, een mindere mate van gevaar of geen (gebleken) gevaar. In dit geval is aldus sprake van de hoogste gevaar categorie.

De uitkomst van het Bibop-onderzoek is voor gemeente en toekomstige exploitanten van het zandpad een domper. Utrecht gaat voor de exploitatie van de 162 geplande werkruimten nu in zee met Stichting Non Nobis, die als tweede uit de tenderprocedure is gekomen.

De Utrechtse VVD noemt het een streep door de rekening. Raadslid Queeny Rajkowsi: ,,Wat de VVD betreft wordt er zo snel mogelijk een nieuwe ontwikkelaar gezocht die het nieuwe Zandpad gaat exploiteren en voldoet aan de eisen voor schoon, veilig en transparant.”