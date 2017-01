Utrecht Oost krijgt eigen Nieuwe Dikke Dries

(Toen) en Nu Bakkerbrug zonder Broodje Ben en de bloemenkraam

19:25 Tussen de bovenste en onderste foto zit één dag, meer is het niet. Hoelang was het niet geleden dat je de Bakkerbrug onaangekleed tegenkwam, met alle keitjes in beeld en balies zonder fietsen. Dat je kon zien hoe mooi breed hij eigenlijk is en hoe verleidelijk zijn stevige bolling.