Utrecht presenteert voorjaarsnota; miljoenen extra naar werven

In de zogeheten voorjaarsnota staat wat er aan geld in de lopende begroting over is en waar dat aan wordt besteed. Het gaat dit jaar om ruim 63 miljoen euro.



Utrecht is jaren geleden begonnen met werkzaamheden aan de wal- en kluismuren van de werven langs de grachten omdat ze niet voldoen aan de veiligheidseisen. De fundering is aangetast en het hout is rot. Uit de voorjaarsnota blijkt dat Utrecht de werkzaamheden langs de Kromme Nieuwegracht eind januari tijdelijk heeft stilgelegd nadat er bewegingen ontstonden in de kluismuur en de daarachter gelegen kelder. Deze tegenvaller brengt ‘substantiële meerkosten’ met zich mee, zo staat in de nota.