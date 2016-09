Utrecht schrapt subsidies RASA en Museum Oud Amelisweerd

Dat heeft het Utrecht college van burgemeester en wethouders vandaag bekend gemaakt. De gemeente verdeelt elke vier jaar zo'n elf miljoen euro onder culturele instellingen in de stad. Een cultuurcommissie schreef hierover een uitgebreid advies, dat nu grotendeels is overgenomen.



Uitzondering is Museum Oud Amelisweerd (MOA). Het museum had 75.000 euro per jaar aangevraagd. Utrecht had eerder besloten 10 jaar lang geen cultuursubsidie te verstrekken aan het MOA en aan die beslissing houdt de stad zich, zegt cultuurwethouder Kees Diepeveen (GroenLinks).



Wereldmuziek

Voor Podium voor wereldmuziek RASA valt waarschijnlijk het doek, ondanks duizenden steunbetuigingen die aan de gemeente werden aangeboden. ,,Dat heeft indruk gemaakt, maar we hebben ook het advies van de commissie meegenomen in de beoordeling'', zegt Diepeveen. De commissie heeft sterke twijfels bij de keuzes die RASA neemt en constateert dat de zaal gemiddeld slechts voor de helft gevuld is.



De gemeente vindt niet-Westerse muziek wel belangrijk en trekt er de komende twee jaar een ton voor uit. Dat geld kan op verschillende manieren worden ingezet. RASA, dat gevestigd is in de Pauwstraat in de binnenstad, zal in de huidige vorm verdwijnen, zegt Diepeveen.



Te weinig geld

Aanvragen van Metaal Kathedraal, De Coöperatie, Insomnio, het Nederlands Volksbuurtmuseum, Stichting Cultuurpromotie Utrecht en theatergezelschap Schweigman& voor vierjarige subsidies zijn afgewezen. Er is simpelweg te weinig geld. De organisaties mogen wel een beroep doen op het zogeheten flexibel cultuurbudget voor 2017. Daarover komt eind dit jaar duidelijkheid.



Wethouder Diepeveen spreekt van een bittere pil voor de organisaties die geen geld krijgen. Wegens het wegvallen van de subsidie voor het MOA, krijgt New Dutch Connections de komende vier jaar toch geld.



Voor Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht gloort er hoop. Na het vertrek van artistiek leider en topvioliste Janine Jansen lukte het de organisatie niet een subisidie-aanvaag te doen. Utrecht wil het festival alsnog in de gelegenheid stellen een beroep te doen op het flexibele budget.