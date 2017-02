Utrecht sluit pact tegen thuiszittende kinderen

Hoe gaan jullie dat doen? ,,We hebben met de G4 (de vier grote steden Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, red.) een stevige aanpak afgesproken. Leerplichtambtenaren, jeugdzorg en schoolbesturen gaan nog beter samenwerken om voor een kind een plek op een school te regelen. We hebben harde afspraken gemaakt, waar we elkaar ook aan kunnen houden. Zodat scholen elkaar niet maar het probleem kunnen blijven toeschuiven. Er komt een interventieteam dat net zolang in een kamertje blijft zitten tot er een plek gevonden is.”

En gaat dat lukken?

,,We hebben als G4 en de schoolbesturen concrete doelen gesteld. In 2020 mag er geen kind meer langer dan drie maanden thuis zitten. Drie maanden is ook lang: elke dag is er één te veel. Maar het kost tijd om te onderzoeken wat er aan de hand is en wat er nodig is. Ook moet het aantal thuiszitters jaarlijks met 25 procent dalen. En het aantal vrijstellingen voor een geestelijke of lichamelijke handicap moet per jaar met tien procent afnemen.”