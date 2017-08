Utrecht steeds populairder bij toeristen

De stad Utrecht doet het steeds beter als toeristische trekpleister bij zowel internationale als nationale toeristen. De Tourstart in 2015 heeft de Domstad een flinke boost gegeven, de groei van het aantal toeristen is sindsdien niet meer afgenomen.

Een museumbezoek, een dagje shoppen of gezellig slenteren langs de grachten. Buitenlanders doen dit graag in Utrecht. In 2016 staat de teller op bijna 950.000 buitenlandse bezoeken. Als je ruim tien jaar terug in de tijd gaat zie je een stijgende lijn in de bezoekersaantallen. ,,In 2005 ontvingen we 135.000 internationale hotelgasten, dat waren er vorig jaar 184.000’’, vertelt Rijk van Ark, directeur van Utrecht Marketing.

Quote Het gaat beter in Nederland, maar ook in Europa. Mensen gaan er meer op uit Rijk van Ark ,,Die 184.000 buitenlandse hotelgasten maakten samen 293.000 overnachtingen. We hebben geen precieze cijfers van b&b’s en zeker niet van de Airbnb’s. Utrecht zit naar schatting jaarlijks op 80.000 Airbnb-overnachtingen, waarvan de meeste mensen uit het buitenland komen. Dan heb je nog de toeristen die een dagje naar Utrecht komen en niet blijven slapen. Dat zijn naar schatting 600.000 internationale gasten, die vanuit een andere stad in Nederland of uit Duitsland en België komen.’’



Hoewel ze misschien niet gelijk opvallen zijn de Duitsers en de Belgen de twee grootste groepen buitenlandse bezoekers die naar Utrecht komen en blijven overnachten in een hotel. Ook komen er veel Engelsen naar de Domstad, zowel voor vakantie als voor zakelijk bezoek. De Amerikanen, Spanjaarden, Fransen en Italianen volgen. De Zweden laten zich ook graag zien, zelfs nog meer dan de Chinezen.

Piek in april

In de eerste zes maanden van dit jaar is een stijgende lijn te zien in het aantal hotelovernachtingen. Hotels zitten vol en het Centraal Museum heeft een groot aantal bezoekers. Met name april was een piekmaand met 26.000 buitenlandse bezoeken met hotel en ook nog 18.000 Nederlanders die bleven logeren. ,,We weten niet precies waarom april zo’n populaire maand was, wellicht heeft het te maken met het mooie lenteweer en de voorjaarsvakantie. Het gaat beter in Nederland, maar ook in Europa. Mensen gaan er meer op uit.’’