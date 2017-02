Utrecht verlaten is de grootste fout die een mens kan maken

3512

INGMAR HEYTZE schrijft wekelijks over het leven in de monumentale oude binnenstad, oftewel het 3512-postcodegebied. De laatste tijd spreek ik veel mensen die hier een behoorlijk deel van hun leven hebben doorgebracht, maar de stad recentelijk zijn uitgegaan. Zulke ex-Utrechters vormen een gestaag groeiend legioen waarover je niet veel hoort. Het is dan ook geen sexy onderwerp voor stadspromotie.



Utrecht concentreert zich op haar groeiende aantrekkingskracht voor bijna iedereen, van toerist tot student, van succesvolle jonge ondernemer tot gefortuneerde pensionado. Vorige week stond er een dolblij stel in deze krant, dat een fonkelnieuw herenhuis van meer dan zes ton heeft gekocht in Zijdebalen. Zo zijn de nieuwe Utrechters. Positief ingesteld, klaar voor een gerieflijk leven in de schaduw van de Dom, en passend gefortuneerd.

Afhakers

Over de afhakers die hun geld tellen en hun biezen pakken hoor je iets minder. Veel van hen gaan naar een satellietplaatsje in Groot Utrecht, zoals Maarssen, Bunnik, Houten of Nieuwegein, of een kunstmaan als Leidsche Rijn. Dat is in feite niet de stad uitgaan. Je blijft gericht op Utrecht, alleen kijk je van buiten naar binnen. Je bent een stedeling zonder stad, iemand die zichzelf vrijwillig heeft verbannen in ruil voor ruimte, rust en de keuze uit verschillende uitvalswegen.

Inmiddels worden ook huizen onder de rook van Utrecht steeds duurder. Makelaars beginnen zich zelfs in de meest zonlichtarme, uitgewoonde gezinskrotten te gedragen alsof ze de kroonjuwelen staan te verkopen.

Er zijn veel meer verse ex-Utrechters dan ik dacht. Ik kom ze tegen op mijn optredens in plaatsen die hier een uurtje rijden vandaan liggen, zoals Brummen of Apeldoorn. Het zijn weemoedige ontmoetingen, zowel voor hen als voor mij. In hun ogen lees ik dat ze nog steeds moeite hebben om te geloven dat ze werkelijk Utrecht verlaten hebben, maar tegelijkertijd stralen die ogen als ze vertellen hoe ze nu ongeveer vrijstaand wonen in een huis dat twee keer zo groot is als die onbetaalbare, afgeragde bovenwoning in Oost of Tuinwijk.

Eigen kamers

Ze vertellen me over hun kinderen, die ruime eigen kamers hebben. Over een tweede toilet dat niet in de badkamer is. Over achtertuinen waarvoor je daadwerkelijk een tuinslang nodig hebt, in plaats van een plaatsje dat je sproeit door de douchekop uit het badkamerraampje te hangen. Soms moet ik moeite doen om niet naar het toilet te hollen om snel op Funda te kijken.