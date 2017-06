Utrecht vol muziek op pinkstermaandag

Erik de Jong, alias Spinvis: ,,In een kerk moet je rekening houden met het geluid. Een slag op een snare-drum, wordt in een kerk meteen een explosie van acht seconden. Dus we spelen onze liedjes in andere arrangementen. Bagagenummer bijvoorbeeld speel ik op de Koto, een klein Japans orgel. Voor ons ook leuk: zo blijven ook bekende nummers fris." De Jong speelt met Saartje van Camp, met wie hij al jarenlang muzikaal samenwerkt en op tournee is met Spinvis' nieuwste plaat Trein Vuur Dageraad. Ook zij bespeelt meerdere instrumenten, onder andere de cello, en zingt. ,,We spelen graag in verschillende settings. Zo hebben we ook regelmatig optredens in huiskamers, of op een boot of in een bus: waar niet? Het leuke is dat we ons telkens aanpassen aan de setting; we spelen nooit op de automatische piloot. Omdat we elkaar zo goed kennen, is een blik vaak genoeg om bijvoorbeeld subtiel het tempo aan te passen of een tekst net wat anders te brengen." De Jong: ,,De set ligt vast, maar de 'feel' van een concert bepalen we ter plekke. We zijn ondertussen ervaren genoeg om er op te vertrouwen dat dat altijd goed komt."