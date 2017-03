Utrecht wil door met straatprostitutie

Dat melden welingerichte bronnen deze krant.

Het is al langer bekend dat de huidige tippelzone aan de Europalaan moet plaats maken voor woningbouw. De afgelopen maanden heeft de gemeente nagedacht over de toekomst van de straatprostitutie. Een van de scenario’s was om de tippelzone langzaam af te bouwen en geen nieuwe locatie te kiezen. Utrecht zou daarmee steden als Amsterdam volgen, die de tippelzones hebben gesloten.

Het stadsbestuur wil echter door met straatprostitutie. Later zal een besluit worden genomen over een andere plek. Dat is een moeilijke opgave. Doorgaans staan bewoners en bedrijven niet te springen als er prostitutie in de buurt komt. Rondom de Europalaan is de afgelopen jaren amper overlast.

Besluit

In Nederland zijn in vier steden tippelzones: Groningen, Arnhem, Nijmegen en Utrecht. Vanavond licht wethouder Everhard (D66, volksgezondheid) het besluit van de gemeente toe.