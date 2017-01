Utrecht wil paal en perk stellen aan lichtreclames

Logo Volledig scherm Lichtreclame © AD Logo Volledig scherm Lichtreclame © AD Logo Volledig scherm © AD Door verouderde regels kunnen lichtschermen op het Vredenburg, aan de Potterstraat en de Oudegracht ongehinderd de omgeving overstralen.



De gemeente Utrecht legt de laatste hand aan een nieuwe reclameverordening. De huidige dateert uit 2004, een periode waarin grote ledschermen nog niet bestonden en hooguit televisies in etalages gereguleerd moesten worden. De verplichting deze ten minste een halve meter achter het winkelraam te plaatsen was voldoende om het effect op de omgeving voldoende te beperken. De hedendaagse ledschermen overbruggen die afstand moeiteloos en stralen hun boodschap soms veel verder de openbare ruimte in.



De Utrechtse wethouder Paulus Jansen (SP) wil paal en perk stellen aan de ledschermen die vanachter etalageruiten de omgeving fel verlichten. Jansen: ,,De binnenstad van Utrecht is ‘beschermd stadsgezicht’. Dan wil je iets te zeggen hebben over die lichtshows.’’



De discussie over de reclameschermen kreeg eind vorige maand een impuls doordat bij modeketen The Sting aan het Vredenburgplein een dimmer defect raakte. Daardoor straalden de schermen ook tijdens koopavonden op maximale sterkte over het plein. Het afwisselende rood-groene verlichting was zelfs tot ver buiten het centrum, weerkaatst tegen de wolkenhemel, te zien.

Dimmer

Woordvoerder Marco Muizewinkel: ,, Er was sprake van een defect. De dimmer matigt het licht naarmate er minder daglicht is. Alleen als de zon erop staat stralen ze op maximale sterkte. Ik weet niet hoe lang het defect heeft bestaan. Het viel pas op toen wij onze kerstsale promootten. Toen we het ontdekten, is het direct gerepareerd. Wij willen de mensen niet irriteren. Als ze last van ons hebben, werkt dat uiteindelijk alleen maar in ons nadeel’’, zegt Muizewinkel.

De gemeente Utrecht werkt momenteel aan herziening van de dertien jaar oude reclameverordening, maar Jansen heeft ook partijgenoot Eric Smaling in de Tweede Kamer ingeschakeld om van minister Schultz van Haegen te horen of er landelijke regels zijn om al te schreeuwerige reclame te beletten. Smaling vraagt haar of ze bereid is de maas in de wet te dichten.