Utrecht wil stad van de literatuur worden

Utrecht stelt zich kandidaat voor de titel Unesco City of Literature. Met die titel wil Utrecht laten zien dat de stad vooroploopt in de letteren.

Cultuurwethouder Kees Diepeveen maakte de kandidatuur vanavond bekend in het stadhuis tijdens de uitreiking van de C.C.S. Croneprijs aan schrijver Wessel te Gussinklo.

Sinds 2004 zijn twintig steden door de VN-organisatie Unesco benoemd tot City of Literature. Geen enkele Nederlandse stad draagt deze titel. Een stad houdt de titel permanent. Om de kandidatuur kracht bij te zetten, heeft Utrecht een 150 pagina’s tellend bidbook samengesteld met daarin alle verdiensten op het gebied van letteren.

Projectleider Michael Stoker, directeur van het Literatuurhuis, zegt dat de titel het literaire klimaat in Utrecht zal versterken. ,,Steden die City of Literature zijn - zoals Heidelberg, Dublin of Praag - vormen een netwerk. Er is meer uitwisseling en onderling contact. Voor ons is zo’n netwerk heel belangrijk.’’

Ook uit toeristisch en marketingoogpunt is het aantrekkelijk, zegt hij. ,,De titel is een soort keurmerk. Je krijgt extra aandacht. Dat levert meer bezoekers op voor bijvoorbeeld het nijntje museum. De nieuwe bibliotheek op de Neude wordt een gezichtsbepalende aanwinst voor de stad. De universiteit, met de grootste letterenfaculteit van het land, kan meer studenten werven in het buitenland.’’

Utrecht heeft, aldus het bidbook, een lange en rijke traditie als literatuurstad. Het oudste bewijs dat in ons land geschreven werd, blijkt uit een metalen schrijfstift uit 630, gevonden bij een opgraving langs de Kromme Rijn. Het allereerste boek der Noordelijke Nederlanden werd in 1473 in Utrecht gedrukt. Suster Bertken, de non die zich liet inmetselen in het koor van de Buurkerk, was de eerste Nederlandse vrouw van wie een dichtbundel is uitgegeven.

Verder komen onder andere het middeleeuwse handschrift in het Utrechts Psalter, Belle van Zuylen, C.C.S. Crone, Gerrit Achterberg, Dick Bruna en Utrecht Maffia voorbij.

Volgens Stoker kost de kandidatuur Utrecht geen extra geld. ,,De aanvraag wordt gefinancierd uit het jaarlijkse budget voor de letteren van 275.000 euro. Daarmee worden alle activiteiten - festivals, Nacht van de Poëzie - bekostigd.’’

Steden hebben tot juli de tijd om zich te nomineren. Welke steden zich tot nu toe hebben aangemeld is niet bekend. De bekendmaking van de nieuwe Cities of Literature (soms wordt maar één stad uitverkozen, maar het is ook mogelijk dat vier of vijf steden de titel krijgen) wordt in december verwacht.

Schrijver Ronald Giphart (foto) is positief. ,,Het literaire leven in Utrecht was voor de jaren negentig van de vorige eeuw al prima, maar is daarna verder opgeleefd. De meeste meters tekst door schrijvers onder de 40 werden op een gegeven moment hier geschreven.’’

Hij denkt dat Utrecht zeker wat aan een eventuele titel zal hebben. ,,De andere literaire steden varen er wel bij. Goed voor het imago, leuk voor toeristen. En het kost de belastingbetaler geen extra geld, dus ik zie geen reden om tegen te zijn.’’