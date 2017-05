Utrecht wil verkeer in Oog in Al doseren met verkeerslichten

Verkeerswethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) presenteerde dit plan vanochtend. Voor de uitvoering van het project over vier kilometer is 30 miljoen euro gereserveerd. Tot 11 juli mogen belanghebbenden erop reageren.

De bedoeling is dat de gemeenteraad nog dit jaar een besluit neemt over de uitvoering, die dan in 2019 of 2020 start. Tot die tijd wil Van Hooijdonk al enkele maatregelen nemen zoals het doseren van autoverkeer in Oog in Al met verkeerslichten op de Majellaknoop en de Einsteindreef.