Utrechter (24) aangehouden na achtervolging in Rotterdam

26 en 27 augustus Wat gebeurt er dit weekeinde?

10:52 Vandaag staan de polsstokken van de beste springers uit Holland en Friesland in het Jaarsveldse water voor de grootste wedstrijd van het jaar: het Nederlands Kampioenschap. Voor de vijftiende keer in de historie van de vereniging vormt de polsstokaccommodatie in Jaarsveld het decor voor de wedstrijd. De wedstrijd begint om 14.00 uur op het recreatieterrein Salmsteke in Jaarsveld.