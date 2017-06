De Utrechter werd dinsdagavond aangehouden en wordt vanmiddag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Ook een 49-jarige man uit Zuid-Holland is aangehouden. Hij is al voorgeleid en zijn voorarrest is verlengd.

Granaten

Afgelopen week werd bekend dat de autobom - die Kok zelf ontdekte na een etentje in Amsterdam - de kracht had om meerdere doden en grote schade te veroorzaken. Het OM en de politie vergeleken de kracht van het explosief met 40 granaten.

Op 8 december is Kok (Edam, 1967) alsnog geliquideerd voor seksclub Boccaccio in Laren. Hij werd doodgeschoten nadat hij in dezelfde blauwe Opel Corsa was gestapt als waaronder de bom had gezeten. De dader had in de bosjes gewacht. Hij is voortvluchtig.