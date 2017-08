Twee Nederlanders aangehouden in grote Australische drugszaak

De Australische autoriteiten deden een beroep op de Nederlandse politie in het kader van een onderzoek dat luisterde naar de naam Operation Veyda, een onderzoek naar een grote criminele drugsbende. Op basis daarvan is de Nederlandse politie een onderzoek gestart, waarbij de man uit Utrecht en de man uit Huizen in beeld kwamen. Ook in Dubai en Australië zijn mensen aangehouden. De Nederlandse mannen zouden opgetreden hebben als leverancier van de harddrugs.



De politie heeft bijna 1.000 kilo MDMA, 116 kilo cocaïne en 15 kilo crystal meth in beslag genomen. Daardoor konden de drugs Australië niet bereiken. Bij doorzoekingen van de politie in de woning in Utrecht vond de politie een aantal biljetten van 500 euro. Die zijn in beslag genomen. In de woning in Huizen trof de politie hasj aan. De Utrechter wordt ten laste gelegd dat hij 500 kilo MDMA wilde uitvoeren. Het OM denkt dat de Huizenaar de 498 kilo MDMA, 116 kilo cocaïne en 15 kilo crystal meth wilde transporteren.