Utrechter Anton Geesink krijgt een eigen brug in Amsterdam

De brug ligt in de Bep van Klaverenboulevard in het stadsdeel Noord. Dat heeft de gemeente woensdag bekend gemaakt.

Als judoka werd Geesink Europees, wereld- en olympisch kampioen. Na zijn sportcarrière werd hij lid van het Internationaal Olympisch Comité. Hij overleed in 2010 op 76-jarige leeftijd.

In Utrecht is al bij zijn leven een straat naar Geesink vernoemd. De judoka woonde boven zijn eigen judoschool in de Anton Geesinkstraat.