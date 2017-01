Utrechters aangehouden na waarschuwingsschot politie

Getuigen hadden drie mannen gezien die rond middernacht goederen in een busje aan het inladen waren bij een woning. Ze vertrouwden het niet en besloten de politie te bellen. Toen een agent de situatie kwam bekijken, vluchtte één man weg. Ook een tweede verdachte probeerde weg te rennen. Daarop loste de agent een waarschuwingsschot.



De twee mannen voldeden direct aan het bevel en werden gearresteerd. In de woning bleek een hennepkwekerij aanwezig. Ook de bewoonster van de woning is aangehouden. De politie doet nader onderzoek.