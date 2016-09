Utrechters gaan fietsen voor fietsen

Veertien was Songezo Jim, toen hij aan de kant van de weg in het township Masiphumelele stond en duizenden wielrenners, die meededen aan de wielerwedstrijd Cape Argus ,voorbij zag flitsen. ,,Dat wil ik ook'', dacht hij. Er waren wel een paar problemen: hij had geen fiets, geen geld en hij kon eigenlijk helemaal niet fietsen. Er werd een oude barrel opgescharreld en Songezo belandde in het fietsklasje van Janke van der Veen, die was neergestreken in het township om bewoners op te leiden tot fietsenmaker.

Inzameling Nu zit het onwaarschijnlijke duo in de werkplaats van fietsenzaak daVietsie van Van der Veen aan de Utrechtse Bolstraat. Songezo (26), die in het voorjaar de Ronde van Italië nog reed en koerst voor Team Dimension Data, is tussen een aantal wedstrijden door even in Nederland om met toertochten geld in te zamelen voor zijn project: een fietsschool in zijn geboorteplaats Masiphumelele. Ook hier is het probleem vrij basaal: er zijn geen fietsen. Nóg niet, want Janke (52) heeft een missie: ,,Ik wil zoveel mogelijk poen om fietsen mee aan te kunnen schaffen.'' Nu al krijgt ze donaties, in haar zaak staat een collectebus. Maar er is een groter plan. Komend voorjaar wil ze met twintig (,,meer mag ook'') Utrechters naar Zuid-Afrika reizen om op 12 maart mee te doen aan de Cape Town Cycle Tour, zoals de Cape Argus tegenwoordig heet. 'Fietsen voor fietsen' is het motto, de deelnemers sponsoren met 250 euro van de reissom haar fietsproject.

30 fietsen

Het is de 40ste editie van de ruim 100 kilometer lange fietstocht, waar al snel 35.000 mensen aan meedoen. De boekingen lopen via reisorganisatie VeloTours. ,,Uiteindelijk willen we genoeg geld hebben om 30 fietsen te kopen'', zegt Janke.



Songezo is dankbaar, vooral namens de kinderen van zijn township. Het is goed als die gaan wielrennen, zegt hij. ,,Er zijn problemen met drugs en bendes. Als je de kinderen de hele dag bezig houdt zijn ze 's avonds moe en doen ze geen verkeerde dingen meer.''



Talent

En, wie weet zit er wel een talent bij. Songezo hééft dat talent, maar moest alles zelf bevechten en ontdekken. Hij weet nog hoe hij met een papiertje met plaatsnamen door België zwierf op weg naar een volgende wedstrijd. ,,En als ik dan ging rijden moest ik mensen vragen of ze even op mijn rugzak wilden letten.''



Ergens via 'the hard way' komen is goed, beaamt hij, Maar als hij jonge wielrenners een eind op weg kan helpen, zal hij dat niet laten. En dat geldt ook voor Janke. ,,Je bent op deze wereld toch veroordeeld om voor elkaar te zorgen'', klinkt het filosofisch. ,,En dit is lekker concreet. We brengen geld voor fietsen. En verder niks.''