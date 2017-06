Utrechters kunnen voortaan op ‘noodrem’ trappen na raadsbesluit

Update Scouting schrikt van ontucht van voormalige welpenleider

18:08 De Driebergse scoutingclub Dr. A. Hermansgroep is enorm geschrokken van het feit dat een voormalig groepsleider van de groep, uit Utrecht, vandaag voor de rechter stond voor ontucht met meisjes via internet. Volgens justitie blijkt echter nergens uit dat de man ook bij de club in Driebergen in de fout is gegaan.