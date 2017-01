Utrechters naar het NK Zwerkbal

Inderdaad: zwerkbal is de sport die gespeeld wordt in de mateloos populaire Harry Potter-reeks. En Utrecht heeft sinds anderhalf jaar een heus zwerkbalteam: de Dom Town Dementors. Het team maakt een goede kans op de Nederlandse titel, zegt coach Nick van Klaveren.

,,Zwerkbal is een combinatie tussen trefbal, rugby en handbal. Het is onwijs intensief. Ik was na de eerste keer echt bekaf.” In de Potterfims en -boeken vliegen de zwerkballers op bezemstelen door de lucht. ,,Dat kunnen wij natuurlijk niet, maar wij spelen wel met een stok tussen onze benen. Dat is onze handicap. Net zoals je bij basketbal bijvoorbeeld geen fysiek contact mag hebben.”

Chasers

In het ‘echte’ zwerkbal zijn er zeven spelers die vier rollen kunnen vervullen. Zo is er een keeper, die drie ovalen ringen verdedigt. De chasers moeten proberen een bal door die ringen te gooien. De beaters moeten dat juist voorkomen. En dan is er de seeker, die moet proberen de snitchrunner te achterhalen. De snitchrunner vervult de rol van de gouden snaai, bekend van de films en boeken, waar dit een vliegend gouden balletje is. Wie die als eerste vangt, wint.

Hoewel zwerkbal de sport is die gespeeld wordt in de fictieve wereld van Harry Potter is niet iedere zwerkballer een groot fan van de bekende tovenaar. ,,Die vraag krijg ik vaak”, zegt Van Klaveren lachend. ,,Maar dat is niet per se zo. Zelf heb ik de films wel gezien en de boeken gelezen, maar je hoeft geen groot fan te zijn om zwerkbal te kunnen spelen.”

Het Utrechtse team bestaat uit ongeveer vijftien spelers. ,,De leeftijd varieert van 16 tot 35 jaar. Het zijn studenten en ex-studenten, mannen en vrouwen. We vormen echt een gemengd gezelschap.”

Trainen

Iedere zondag trainen de zwerkballers in Park Transwijk. En die trainingen lijken hun vruchten af te werpen, want morgen maken de zwerkballers een serieuze kans op de titel. ,,Inderdaad. Vorig jaar zijn we eerste geworden in de competitie, dus we maken zeker een kans tijdens dit toernooi.” De Utrechters nemen het op tegen teams uit Amsterdam, Leiden, Rotterdam en Wageningen.