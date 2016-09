Utrechters zien overstap naar Den Haag wel zitten

Vergeefs Van Schie haalde regelmatig het nieuws met zijn (vergeefse) verzet tegen de milieuzone. Gaat hij die afschaffen, als hij in de Tweede Kamer komt? ,,Als het kan wel natuurlijk, maar ik vrees dat we daar ook moeten samenwerken met GroenLinks en D66'', zegt hij realistisch. In een gemeente als Utrecht is traditioneel een grotere doorstroming van politici naar Den Haag dan pak 'm beet Lopik. In de stad krijgen wethouders en gemeenteraadsleden veel meer op hun bordje en is de stap kleiner naar het landelijke bestuur.

Meerwaarde

Wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) laat weten dat ze niet naar Den Haag wil. Dat is voor haar D66-collega Victor Everhardt anders. Zijn naam circuleert al een paar jaar als mogelijke kandidaat voor de functie van staatssecretaris. ,,Dat kan ik niet ontkennen'', zegt hij . ,,Maar er moet voor mij in Den Haag duidelijk meerwaarde zijn. Op sommige thema's hebben gemeenten tegenwoordig meer invloed dan het rijk. Bij jeugdzorg bijvoorbeeld zit ik om de tafel met instellingen en kun je echt veranderingen doorvoeren. Dat vind ik interessanter dan de laatste puntjes op de i zetten bij wet- en regelgeving in Den Haag.''



D66-fractievoorzitter Klaas Verschuure won twee jaar geleden de gemeenteraadsverkiezingen, wat de partij voor het eerst de grootste van de stad maakte. Hij heeft zich niet opgegeven voor het Haagse pluche. Maar het kan raar lopen in de politiek, weet Verschuure. ,,Ik sluit niks uit. Misschien belt Alexander (Pechtold, red.) nog. Maar voorlopig ben ik lekker in Utrecht bezig.''



Ook van de GroenLinksfractie heeft niemand de vinger opgestoken. Steven de Vries heeft er lang over nagedacht, zegt hij. ,,Ik heb sinds kort een erg leuke baan. Daarmee wil ik niet stoppen.'' Bouchra Dibi is het enige PvdA-raadslid dat wil overstappen. ,,Ik wil laten zien dat politiek niet alleen iets is in Den Haag en juist dicht bij de mensen staat'', verklaart ze.'' Is dit nu het goede moment, gezien de slechte peilingen voor haar partij? ,,Misschien ben ik idealistisch, maar met een goede lijst denk ik dat we een deel van het vertrouwen van de kiezers kunnen terugwinnen. Om in de Kamer te komen zal een hoge plek nodig zijn. We zullen het zien. En als ik het niet word, is het niet het einde van de wereld.''