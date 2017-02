Utrechts bedrijfsleven klopt aan de deur in Beieren

Netwerk

De afgelopen dagen bezocht de delegatie tal van Duitse bedrijven. ,,Dat is nuttig en noodzakelijk'', legt Kreijkamp uit. ,,De missie is geslaagd op het moment dat de deelnemers hun netwerk hebben kunnen versterken in Beieren. Omdat zaken doen in Zuid-Duitsland sterk op basis van vertrouwen en bestaande relaties plaatsvindt. Het is daarnaast fantastische bijvangst als er concrete afspraken over samenwerking worden gemaakt.''



De eerste serieuze contacten zijn gelegd, zo bevestigt Kreijkamp. De Utrechtse uitvinders van de Tovertafel, een interactieve speeltafel voor dementerenden, zijn blikvangers van de missie.Maar ook is er veel belangstelling bij onder meer BMW en Audi voor de Utrechtse onderzoekers naar het menselijk gedrag in zelfrijdende auto's.



Kreijkamp: ,,Voor de digitale mediasector is Beieren interessant, omdat een kwart van de Duitse top-100-mediabedrijven in deze deelstaat is gevestigd. Voor Nederlandse bedrijven die die digitale zorgtoepassingen leveren, liggen er goede kansen, omdat het Duitse zorgstelsel veel ruimte biedt voor verdere digitalisering. Er liggen hier dus serieuze mogelijkheden voor ons bedrijfsleven.''



Het effect van de handelsmissie naar Beieren gaan we volgens Kreijkamp over enkele jaren zien. Kreijkamp: ,,Deze reis was zeer informatief en inspirerend. Ik ga ervan uit dat we nog wel een keer teruggaan naar Beieren. ,,Het vormen van allianties met Beieren biedt zeker zakelijke kansen voor alle partijen.''