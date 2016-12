Utrechts café Ons Honk is stinkende en overvolle containers voor de deur zat

De drie containers staan er tijdelijk. In afwachting van de komst van nieuwe ondergrondse containers. Die worden de komende jaren in de hele stad geplaatst. De containers zouden er twee weken staan, was Ons Honk-eigenares Martine Venus beloofd. Maar ze staan er inmiddels al vier weken. Dat is op zich is niet zo erg, ware het niet dat ze heel snel vol raken. Zo vol dat de vuilniszakken er niet meer in passen en naast de containers worden gesmeten. Gevolg: er komen kraaien op af , die pikken de zakken open, waardoor het vuil op straat komt te liggen, vertelt Venus.