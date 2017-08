Utrechts gamersteam wint 10,8 miljoen dollar

In het Amerikaanse Seattle werd dagenlang het strategische videospel Dota 2 gespeeld tijdens The International 2017. Twee teams van vijf leden proberen daarin elkaars basis te vernietigen en Team Liquid kwam daarbij als winnaar uit de bus.

De vijf leden van het team zijn daarmee in een klap miljonair. De prijzenpot was in totaal maar liefst 24 miljoen dollar. De nummer 1 kreeg daarvan 10,8 miljoen (zo’n 9,2 miljoen euro).