Utrechts hostel voor alcoholverslaafden houdt reünie

Jan Coppens (70) behoort tot de eerste bewoners van het hostel aan de Hogelanden, vlak bij de Rode Brug in de Utrechtse wijk Ondiep. Hij was er slecht aan toe, vertelt hij. ,,Mijn vrouw en kind zijn verongelukt en dat kon ik slecht verwerken. Ik heb een tijd op een camping gewoond. Via een ziekenhuisopname en het toenmalige Centrum Maliebaan ben ik hier terechtgekomen. Ik heb er leren praten over mijn problemen, vooral met vrienden. We hebben elkaar geholpen.’’

Inmiddels woont Coppens zelfstandig en verzorgt hij activiteiten voor de huidige bewoners van Hogelanden. Vanavond organiseerde hij een reünie voor voormalige bewoners en medewerkers.

Verslaafd aan alcohol

In het hostel wonen 24 mensen die aan alcohol verslaafd zijn of waren. De meesten hebben in het verleden op straat geleefd. Bewoners krijgen begeleiding. Een deel stroomt door naar andere woonvormen en gaat uiteindelijk weer zelfstandig leven. Alcohol drinken mag, maar alleen op de eigen kamer.

Oud-wethouder Hans Spekman was ook aanwezig. Hij was een van de initiatiefnemers van de hostels in de stad. De PvdA’er riep de enorme verslaafdenproblematiek in Hoog Catharijne in herrinnering, waarna de gemeente besloot de mensen van de straat te halen en ze onderdak te bieden in hostels.

Hogelanden was het eerste hostel voor alcoholverslaafden in Nederland, vertelt Jan Berndsen. Hij is bestuurder van zorgorganisatie Lister, dat ruim 1150 mensen met een ernstige psychiatrische aandoening of verslaving begeleidt.

Berndsen: ,,Destijds was voornamelijk het doel om de mensen van straat te halen. Nu kijken we ook hoe we ze verder kunnen helpen. Het belangrijkste is dat we de verslaving accepteren. We veroordelen het niet, waardoor de schaamte minder wordt.’’

