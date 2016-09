Utrechts Landschap: 'Houd uw hond in de gaten'

Hier raakten afgelopen week twee honden vergiftigd. Het gaat om de Biltse Duinen en Houdringe. Een van de honden is inmiddels overleden.



,,We hebben bordjes opgehangen om hondeneigenaren te laten weten dat dit gebeurd is'', zegt Kim Slaats van Utrechts Landschap. ,,We adviseren mensen hun hond in dit hondenlosloopgebied in de gaten houden. Handig is om erop toe te zien dat de honden niets eten. En als een hond ziek wordt, is het zaak dat mensen met het dier naar de dierenarts gaan. Wie iets verdachts ziet, moet de politie bellen. Die heeft de zaak in onderzoek.''



Vergiftigde macaroni

Utrechts Landschap hing acht bordjes op bij de toegangsborden van natuurgebieden Biltse Duinen en Houdringe. De terreinbeheerder maakte iets dergelijks nog niet eerder mee. ,,Het gevaar is er niet alleen voor honden, maar ook voor reeën of andere dieren. We willen dat mensen veilig gebruik kunnen maken van onze natuurgebieden.''



Inmiddels is bekend dat de hond overleed aan vergiftigde macaroni. Ook is in tegenstelling tot eerdere berichten bekend geworden dat het om twee honden gaat in plaats van om één hond.