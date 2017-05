Utrechts Landschap is jarig en trakteert op extra bos

Nu is dat stuk bos nog 38 hectare groot. Boswachter Joris Hellevoort: ,,In het jaar dat we 90 jaar voor de natuur in de provincie mogen zorgen, willen we de natuur graag een cadeau geven. Het uitbreiden van ons bosreservaat naar een oppervlakte van 90 hectare vinden we een mooi gebaar."

Inheems bos

Er komt niet letterlijk natuur bij, maar de bestaande natuur wordt anders beheerd. Het Utrechts landschap probeert op die plek de natuur zijn eigen gang te laten gaan. Hellevoort: ,,Langzaamaan ontstaat er een inheems bos dat oud wordt, instort en zichzelf vernieuwt. Wij denken dat het een aantrekkelijk bos zal worden voor diverse paddenstoelen, een aantal vogelsoorten, vleermuizen, mossen en insecten."

Volgens het Utrechts landschap is zo'n bosreservaat vrij uniek. Het is wel een project met een lange looptijd. Hellevoort: ,,Het laten ontstaan van een bos met een natuurlijk evenwicht kost veel tijd. Over 90 jaar zijn we denk ik al een heel eind."