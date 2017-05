Utrechts landschap wil paviljoen Beerschoten vernieuwen

Mindervalide supporter baalt van parkeerbeleid FC Utrecht

12:44 Jan Huisman (63) uit Nijkerk is boos op zijn cluppie. De rassupporter van FC Utrecht, die sinds enkele jaren slecht ter been is vanwege een reumatische aandoening, mocht zijn auto opeens niet meer parkeren in het invalidevak P1 bij de hoofdingang van het stadion.