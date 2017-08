Utrechts meest gehate auto is nog sneller geworden

De auto, die de laatste weken steeds vaker te zien is in het Utrechtse straatbeeld, springt nogal in het oog. Iedereen kijk op als Posthuma in de nauwe straatjes van Wittevrouwen zijn ronde doet. „Ik heb al wat gekke dingen meegemaakt. Sommigen denken dat ik van Google ben, maar de meesten mensen weten dat ik met deze auto parkeercontroles uitvoer. Ik ben al aantal keer klemgereden en soms gaan mensen expres voor hun kenteken staan.”



Dat komt ook omdat veel bewoners nog niet precies weten hoe de auto werkt. Als iemand bijvoorbeeld net een kaartje aan het kopen is wanneer de scanauto voorbij rijdt, wordt de automobilist niet meteen op de bon geslingerd. „Onze wagen registreert wel dat er (nog) niet betaald is, maar er vindt altijd een tweede definitieve controle plaats van een scooterrijder. Die arriveert minuten later pas en controleert dan de stand van zaken.”