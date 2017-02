Utrechts restaurant redt voedsel van het vuilnis

Maar liefst eenderde van de voedselproductie in Nederland wordt verspild. De mannen en vrouwen achter het nieuwe initiatief Instock gaan dit tegen door restanten van Albert Heijnsupermarkten en andere producenten op te halen en ze nog een kans te geven. Dit betekent: elke dag een andere oogst. En daardoor is de menukaart bij Instock, gevestigd in het oude Jaffagebouw, geen dag hetzelfde. ,,Aan het begin van de middag stelt de chef-kok het avondmenu samen. Dat vergt de nodige creativiteit'', vertelt restaurantmanager Lisa Seebregs. Seebregs (23) deed ervaring op bij de Instockrestaurants in Amsterdam en Den Haag, waar ze met hetzelfde concept werken.

Het is nooit over de datum, maar heeft bijvoorbeeld een te korte houdbaarheid om naar de winkel te kunnen

Bewuster

Instock is dagelijks open. Elke dag begint met hetzelfde rondje langs Albert Heijn. ,,We gaan met de bakfiets naar de filialen aan de Damstraat en de Händelstraat en krijgen brood, kaas en eieren mee. Daarnaast zorgen onze 'food rescue drivers' voor groenten, fruit en aardappelen vanuit de andere Albert Heijnfilialen.''

Vis en vlees komen van leveranciers. ,,Het is nooit over de datum, maar heeft bijvoorbeeld een te korte houdbaarheid om naar de winkel te kunnen.''

Voedselverspilling

Seebregs krijgt weleens de vraag of er nog genoeg eten overblijft voor de voedselbanken. ,,Helaas is er zo veel voedselverspilling dat de voedselbank dit niet alleen kan oplossen.''

Niet alleen het eten en de dranken zijn 'gered'. Ook het interieur; zo zit je op oude stoelen uit de kerk en zijn de lampen gemaakt van oude materialen. Dat Seebregs en haar collega's voedselverspilling op de kaart zetten en daarmee ook hun gasten aan het denken zetten, is een stap in de goede richting. ,,Maar het kan altijd beter. Wij zouden graag zien dat andere horeca of cateraars met ons samen willen werken of ons voorbeeld volgen. De producten die wij ophalen, zouden we ook beschikbaar kunnen maken voor hen. Zolang horeca verspilling tegengaat, zouden wij dat nooit zien als concurrentie.''